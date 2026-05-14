Ieri il vertice col tecnico, CorSport: "Vanoli il preferito di Paratici"

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Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che la conferma o no di Paolo Vanoli è in cima all’elenco delle cose da fare da parte del direttore sportivo Fabio Paratici. Che - si legge - ieri ha visto il tecnico varesino, ci ha parlato, ha analizzato con lui le problematiche nell’avvicinamento alla trasferta in casa della Juventus, ma non è entrato nel merito della questione.

Però ribadendo in camera caritatis di continuare a vederlo sulla panchina viola. Lo scenario davanti agli occhi di Paratici è sempre lo stesso: riconosciuti i meriti della salvezza per nulla scontata, trovato un punto d’intesa su ambizioni, programmi e modus operandi, Vanoli sarebbe preferito ad un altro allenatore e scatterebbe il rinnovo. È quindi la prima scelta.