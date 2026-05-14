L'orgoglio di Vanoli. La Nazione: "Ha fatto una richiesta alla squadra"

L'orgoglio di Vanoli. La Nazione: "Ha fatto una richiesta alla squadra"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:36Primo Piano
di Redazione FV

La Nazione rivela che c’è stata una precisa richiesta di Paolo Vanoli alla sua squadra nel giorno della ripresa degli allenamenti. Quella, cioè, di vivere gli ultimi appuntamenti prima della fine del campionato ancora con la famosa "testa nel carrarmato". Ma soprattutto con quella leggerezza che adesso, con la salvezza finalmente in tasca, potrebbe essere l’arma migliore per provare a togliersi almeno una grande soddisfazione. Vincere a Torino contro la Juventus o almeno provare a complicare la vita dei bianconeri nella corsa alla Champions potrebbe essere infatti l’ultimo obiettivo che la Fiorentina si è posta.