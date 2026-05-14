Sarri sul derby: "Se è domenica non vengo, fossi il presidente non presenterei la squadra"

Sarri sul derby: "Se è domenica non vengo, fossi il presidente non presenterei la squadra"FirenzeViola.it
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Oggi alle 00:10News
di Redazione FV

Mautizio Sarri, tecnico della Lazio finalista di Coppa Italia sconfitta dall'Inter, in sala stampa ha parlato anche sul pasticcio derby, tra rinvii e braccio di ferro:
"La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo: a quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente, non presenterei neanche la squadra. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e si gioca alle 12.30? Questo non è calcio".