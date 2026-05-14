Infermeria, ci sono tutti salvo Kean. CorSport: "Pure Balbo e Fortini"

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A proposito del l'infermeria viola, il Corriere dello Sport - Stadio scrive che a parte Kean sono tutti a disposizione. Anche Balbo e Fortini, tornati tra i convocati già contro il Genoa. Chi da qualche giorno non si trova più al Viola Park è Lamptey: dopo aver risolto il contratto con la Fiorentina, l'esterno ghanese - fermato a settembre dalla lacerazione del legamento crociato del ginocchio sinistro - ha salutato compagni e tifosi sui propri canali social: