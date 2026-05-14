L. Colombo alla Gazzetta: "Mi paragonavano a Bati, ecco perché"

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Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulla gara contro la Fiorentina: "All'andata dovevamo dimostrare la nostra voglia di uscire da un momento buio, stavolta abbiamo messo le basi per il nostro domani".

Perché nelle giovanili rossonere veniva paragonato a Batistuta?

"Avevo i capelli lunghissimi, ancora più di oggi e senza la fascetta in testa. Inoltre, calciavo forte per essere piccolino, ed è nato il paragone. Ma il mio vero modello è Ibrahimovic. L'ho avuto come compagno di squadra al Milan, è stato qualcosa difficile da raccontare. Averlo al fianco ogni giorno ti insegna qualcosa che non puoi spiegare a parole: lì ho compreso il campione che è stato. E qui entriamo nel discorso mentale di ottenere qualcosa in più: ci riesci grazie a giocatori come lui, oltre che al lavoro che in quegli anni fece Pioli".