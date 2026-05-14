Le alternative a Vanoli sono due, CorSport: "Grosso e De Rossi"

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Stamani il Corriere dello Sport - Stadio scrive che l’ipotesi due per la panchina della Fiorentina si muove su due direttrici di gradimento. Una verso Fabio Grosso, l’altra verso Daniele De Rossi.

Il primo era e forse è l’alternativa da seguire con maggior attenzione, ma se nuovo corso dev’essere con un tecnico giovane (49 anni Grosso, 43 De Rossi) e che abbia il profilo giusto per aprire un ciclo a Firenze, la competenza e la maturità dimostrate quest’anno a Genova dall’ex Roma hanno aperto un altro fronte d’interesse al Viola Park. E su tutto questo si concentreranno le attenzioni della coppa Ferrari-Paratici nei prossimi giorni.