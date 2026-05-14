Kean punta la Juventus, Tuttosport: "Farà il possibile per esserci"

Kean punta la Juventus, Tuttosport: "Farà il possibile per esserci"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:49Rassegna stampa
di Redazione FV

L'edizione odierna di Tuttosport si occupa delle condizioni fisiche di Moise Kean. Il quotidiano scrive che in generale l’infermeria si è svuotata, con l'attaccante classe 2000 che sta lavorando sodo per recuperare dopo il problema alla tibia che si trascina da tempo. Se i suoi compagni sono tornati al lavoro solo ieri, il centravanti viola ha ripreso il suo programma già da martedì, lavoro sul campo ma ancora differenziato, per cercare di esserci in queste due ultime gare. Con la Juventus, la sua ex squadra, nel mirino. 