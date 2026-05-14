Paratici lavora sul tecnico, La Nazione: "Quattro in pole position"

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L’edizione odierna de La Nazione scrive del casting in corso in casa Fiorentina per il nuovo allenatore. Fabio Paratici lavora per valutare se i vari Grosso e De Rossi siano strade percorribili, e in caso affermativo starà tracciando la base dell’investimento da stimare per arrivare a loro. Stesso discorso per profili internazionali come Iraola o top-secret, quindi su cui il direttore sportivo viola ha lavorato a fari spenti.