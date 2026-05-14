FirenzeViola De Zerbi mette nel mirino Fagioli: ora sta alla Fiorentina blindare il suo regista

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Che diversi club esteri iniziassero a notare e a monitorare la crescita avuta quest'anno da Nicolò Fagioli era anche abbastanza prevedibile. L'ex Juventus è infatti stato probabilmente l'unico calciatore viola all'interno di questa annata, disastrosa a livello sportivo, non solo in grado di salvarsi in quanto a prestazioni, ma anche di riuscire ad emergere e ad aumentare il proprio valore di mercato rispetto alla scorsa stagione.

L'interesse di De Zerbi

Riscattato infatti per 13,5 milioni di euro al termine dello scorso campionato proprio dai bianconeri (cifra che nel totale sale a 16 milioni se si considerano i 2,5 milioni spesi per l'onerosità del prestito), il classe 2001 sembra essere finito nel mirino del Tottenham allenato da Roberto De Zerbi, ancora in piena lotta per non retrocedere in Premier League a due giornate dalla fine. L'allenatore bresciano, in caso di salvezza, potrebbe puntare sulle qualità in regia del centrocampista italiano, che ha tutte le caratteristiche che solitamente l'ex tecnico di Marsiglia e Birghton richiede ai suoi metodisti. Va però sottolineato come sia anche ovvio che per la Fiorentina del nuovo corso Paratici sia fondamentale poter ripartire da quello che è stato uno dei pochi, se non forse l'unico, punto fermo di questa stagione, al netto dei momenti di difficoltà di inizio annata e di qualche passo a vuoto che lo stesso Fagioli ha avuto soprattutto nella doppia sfida contro il Crystal Palace (il che comunque rimarca il fatto che Nicolò ancora debba fare l'ultimo step per potersi completare in quel ruolo).

Il cambio di procuratore e le mosse della Fiorentina

La sensazione però come detto è che il Tottenham possa essere solo la prima di una lunga serie di squadre pronte a bussare alla porta dei viola nel corso dell'estate per provare ad acquistare il giocatore, che tra l'altro nelle scorse ore ha ufficializzato il suo passaggio dall'agenzia di procuratori Caa Stellar all'agenzia di Giovanni Branchini e associati. Adesso la palla passerà in mano alla Fiorentina e alla dirigenza viola, che dovrà provare non solo a trattenere a Firenze Fagioli, ma che dovrà soprattutto costruirgli attorno un gruppo squadra (inteso come pacchetto allenatore più giocatori), in grado di poter riportare il club viola a competere per le posizioni più nobili della classifica.