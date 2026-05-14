Già una lista di possibili acquisti, La Nazione: "Occhio all'estero"

Già una lista di possibili acquisti, La Nazione: "Occhio all'estero" FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:26Rassegna stampa
di Redazione FV

Per il mercato in entrata le tempistiche saranno diverse dalla scelta dell’allenatore, scrive La Nazione. Questo perché sui nuovi acquisti il timbro di chi sarà sulla panchina sarà decisivo. Il ds Paratici è già in possesso di una lista di possibili innesti su cui dirigersi: scontato che ci siano giocatori italiani, ma anche il mercato estero vedrà la società viola attiva. Poi le situazioni interne, a iniziare da Kean. Le posizioni di De Gea e Gud saranno più chiare dopo che Paratici avrà parlato coi loro manager.