Già una lista di possibili acquisti, La Nazione: "Occhio all'estero"
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Per il mercato in entrata le tempistiche saranno diverse dalla scelta dell’allenatore, scrive La Nazione. Questo perché sui nuovi acquisti il timbro di chi sarà sulla panchina sarà decisivo. Il ds Paratici è già in possesso di una lista di possibili innesti su cui dirigersi: scontato che ci siano giocatori italiani, ma anche il mercato estero vedrà la società viola attiva. Poi le situazioni interne, a iniziare da Kean. Le posizioni di De Gea e Gud saranno più chiare dopo che Paratici avrà parlato coi loro manager.
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Lorenzo Di BenedettoChi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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