Già una lista di possibili acquisti, La Nazione: "Occhio all'estero"

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Per il mercato in entrata le tempistiche saranno diverse dalla scelta dell’allenatore, scrive La Nazione. Questo perché sui nuovi acquisti il timbro di chi sarà sulla panchina sarà decisivo. Il ds Paratici è già in possesso di una lista di possibili innesti su cui dirigersi: scontato che ci siano giocatori italiani, ma anche il mercato estero vedrà la società viola attiva. Poi le situazioni interne, a iniziare da Kean. Le posizioni di De Gea e Gud saranno più chiare dopo che Paratici avrà parlato coi loro manager.