Il Tottenham piomba su Fagioli. CorSport: "Ecco la strategia viola"

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Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, il Tottenham ha messo gli occhi su Nicolò Fagioli. Gli Spurs sono alla ricerca di un calciatore che aggiunga qualità al centrocampo di Roberto De Zerbi, per le cui idee di gioco il classe 2001 della Fiorentina rappresenterebbe il profilo ideale. Nessuna offerta ufficiale al momento, ma la dirigenza inglese sta riflettendo concretamente sulla possibilità di provare a convincere l’ex Juventus nella finestra di mercato estiva.

La Fiorentina è consapevole di avere per le mani un talento apprezzato da molti club e, per quanto tenga al centrocampista, rifiuterebbe con difficoltà eventuali offerte da capogiro. Oggi il suo cartellino costa circa 16-18 milioni ma non è escluso che la società dei Commisso lo valuti una cifra superiore, viste le qualità. La notizia è che gli Spurs hanno palesato un primo gradimento.