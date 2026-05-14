Kean al lavoro per rientrare. CorSport: "C'è l'obiettivo Juventus"

Kean al lavoro per rientrare. CorSport: "C'è l'obiettivo Juventus"FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulle condizioni di Moise Kean e scrive che il centravanti continua a svolgere lavoro a parte e non si è fermato nemmeno nelle precedenti 48 ore libere. La volontà - si legge - è quella di tentare il tutto per tutto per essere a disposizione per la sfida contro la Juventus, ma dal 4 aprile scorso (giorno della sua ultima presenza a Verona) deve ancora svolgere un allenamento con la squadra.