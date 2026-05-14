FirenzeViola Totoallenatore: la partita a scacchi è destinata a proseguire

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C'è ancora in ballo qualcosa d'importante, almeno per molti, ovviamente non per tutti. Così mentre la Lega si affanna a chiedere priorità del calcio anche sulla sicurezza la penultima giornata di campionato è quella che potrebbe fornire risposte importanti, se non decisive, nella corsa al quarto posto. La Fiorentina in tal senso si trova sulla strada della Juventus, non ha molto altro da chiedere a questa disgraziata stagione, ma certo ha il dovere di chiudere senza almeno perder la faccia come capitato a Roma.

Una conferma di Vanoli da non escludere e le difficoltà per Iraola

Ed è allora anche per questo motivo che sul fronte allenatore la questione pare il momento finita in stand-by. Da un lato l'eventualità di una conferma di Vanoli che ancora non può del tutto essere esclusa, anche per il rapporto che si è creato tra tecnico e ds, dall'altro le piste estere che Paratici starebbe battendo in cerca di risposte. Non è un segreto che in cima alle preferenze del ds viola ci sia lo spagnolo Iraola, ma non è nemmeno troppo difficile intuire le difficoltà per arrivare a un tecnico che difficilmente può lasciare la Premier League dove peraltro potrebbe ricevere nuove chiamate (su tutte quella del Crystal Palace).

In Italia Grosso e De Rossi

Ecco che allora, tornato tra i confini nazionali, Paratici potrebbe pure accelerare su versanti già sondati, come quello di Grosso, o già conosciuti, come quello di De Rossi, se non fosse che almeno da queste parti l'estate si preannuncia all'insegna del valzer. Così mentre di un Sarri mai realmente vicino ai viola per valutazioni tecniche si può prevedere l'approdo all'Atalanta con Giuntoli resta ancora Grosso sullo sfondo, seppure l'attuale tecnico del Sassuolo resti nome spendibile anche per Bologna se Italiano avesse altre mire. Contando che da Conte ad Allegri anche la panchina della Nazionale può rappresentare un'incognita, il bisogno di prendere tempo, anche in casa viola, è presto spiegato.

Una partita a scacchi destinata a proseguire

Insomma a osservare lo scacchiere del momento, e in attesa dei primi movimenti delle varie pedine, la sensazione che oltre a quello dei ds l'effetto domino potrebbe riguardare anche e soprattutto gli allenatori è reale, e suo malgrado pure Paratici ne è coinvolto. Se non esattamente in termini di clamorosi nuovi incarichi (destinati a essere smentiti) almeno in ambito tecnico per la scelta della nuova guida della squadra. Un aspetto, quello dell'attesa, che per inciso il dirigente avrebbe già chiarito anche a Vanoli, rimandando una decisione definitiva che ancora non sarebbe stata presa. Una partita a scacchi che al momento il dirigente sta portando avanti anche per gestire gli ultimi 180 minuti con Vanoli in panchina.