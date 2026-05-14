Social Kean torna a parlare sui social: lasciato un solo video con una frase criptica

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Kean torna a parlare tramite i social. Dopo aver fatto molte volte uso del proprio profilo Instagram per sponsorizzare la propria carriera musicale ma anche per mandare messaggi importanti, l'attaccante della Fiorentina ha scelto di eliminare tutti i post, lasciando, però, un solo video.

Postato nella serata di ieri, il reel presenta immagini della punta classe 2000 fuori dal campo, ma soprattutto una descrizione particolare, che recita: "Sono nell'area in cui parlo di meno perchè c'è troppo rumore". Un messaggio che potrebbe fare riferimento agli ultimi eventi che hanno visto protagonista lo stesso attaccante viola fuori dal campo, ovvero la vicenda col noto influencer e tipster del mondo del calcio, Kristian Pengwin, o che potrebbe riguardare l'uscita di un nuovo prodotto musicale o, magari, un indizio per il suo futuro calcistico. Una descrizione che, qualunque siano le finalità, farà sorgere tante domande all'interno del tifo viola.