Verso Sassuolo senza Atta. Ranieri tenta il recupero per la panchina
Come riporta La Nazione, dopo il pareggio contro l’Atalanta la Fiorentina è tornata immediatamente ad allenarsi al Viola Park per preparare la trasferta di lunedì 2 novembre contro il Sassuolo. Vanoli dovrà fare ancora a meno di Atta, che potrebbe rientrare per la successiva sfida con la Juventus, mentre resta da valutare Ranieri: il difensore spera di recuperare almeno per la panchina, dopo aver alternato lavoro individuale e sedute con il gruppo.
In difesa, salvo sorprese, dovrebbe essere confermato il reparto visto contro la Dea, con Jimenez e Joao Mario sugli esterni e Dragusin e Viery al centro. La novità più probabile riguarda invece il centrocampo: dopo la buona prova offerta da Oulai contro l’Atalanta, il giovane ivoriano è sempre più vicino a una maglia da titolare, con Fagioli che potrebbe partire dalla panchina.
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