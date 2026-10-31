Jimenez sempre decisivo, i viola pensano al riscatto. Corriere dello Sport: "Ecco le condizioni"

Alex Jimenez si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nella Fiorentina. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, lo spagnolo classe 2005 si è rivelato decisivo anche contro l'Atalanta, confezionando il cross per il colpo di testa vincente di Njie dopo il momentaneo vantaggio nerazzurro. Un altro episodio di una crescita evidente, iniziata con il primo gol in maglia viola contro il Napoli, proseguita con l'autorete provocata a Genova e con la splendida rete realizzata a San Siro contro l'Inter. Arrivato a Firenze come una scommessa del direttore sportivo Paratici, Jimenez sta dimostrando di poter mettere al servizio della squadra qualità tecniche, velocità e personalità, riuscendo progressivamente a limitare anche alcuni eccessi caratteriali.

La formula di acquisto

La sua evoluzione sta ripagando la fiducia della società, che lo ha prelevato dal Bournemouth con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il club inglese ha mantenuto il 30% sulla futura rivendita, con la possibilità per la Fiorentina di ridurre progressivamente questa percentuale attraverso ulteriori pagamenti da tre milioni. Due gli scatti previsti: il primo al raggiungimento delle 30 presenze, il secondo dopo altre 30. Jimenez, dal canto suo, ha già manifestato il proprio entusiasmo per il progetto viola, spiegando di aver accettato immediatamente la proposta della Fiorentina. Le prestazioni delle ultime settimane stanno confermando quanto la scommessa di Paratici possa rivelarsi importante.