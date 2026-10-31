Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 31 ottobre 2026.
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Rassegna stampa
Sono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!di Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Sono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!
2 Se la teoria non diventa pratica. L’idea di squadra firmata Paratici non si è ancora concretizzata, né con Grosso, né con Vanoli
Copertina
FirenzeViolaSe la teoria non diventa pratica. L’idea di squadra firmata Paratici non si è ancora concretizzata, né con Grosso, né con Vanoli
Redazione FVMeglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
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