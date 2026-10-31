Brescianini confermato, Joao Mario pure: la probabile formazione per lunedì

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina ha ripreso a lavorare al Viola Park dopo il pareggio contro l’Atalanta, con una seduta di scarico per chi è sceso in campo giovedì. Restano indisponibili Pongracic e Atta, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Così, col resto dell'organico, Paolo Vanoli ha iniziato a lavorare in vista della trasferta di lunedì contro il Sassuolo, col tecnico che dovrebbe confermare il 4-3-3.

Le probabili scelte

A partire da De Gea tra i pali e una linea difensiva composta da Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario, quest’ultimo favorito per una conferma dopo la buona prestazione al Franchi. Ranieri, invece, dovrà probabilmente attendere ancora prima di ritrovare una maglia da titolare. La novità principale potrebbe riguardare il centrocampo, dove Oulai insidia Fagioli per un posto accanto a Ndour e Brescianini. In attacco, invece, Pellegrino sembra destinato a guidare il reparto, con Mastantuono a destra e Njie a sinistra.