FirenzeViola L'esempio di Joao Mario: Vanoli ha trovato un altro fedelissimo, da riproporre già lunedì

La scintilla sembrava non arrivare, poi tutto ha preso fuoco negli ultimi giorni: il rapporto tra Paolo Vanoli e Joao Mario è decollato negli allenamenti pre-Atalanta ed è l'esempio di come con l'attitudine si possono spostare anche le montagne, o meglio che “Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”. Il portoghese, tornato a sorpresa dal primo minuto contro l'Atalanta, ha sfruttato l'occasione nel migliore dei modi, offrendo una buona prestazione anche in fase offensiva e trovando il fortunoso gol del momentaneo 2-1 con una conclusione da fuori area, deviata da un avversario. Per lui è stata la prima presenza da titolare in campionato da quando sulla panchina viola è tornato Paolo Vanoli: prima di giovedì l'ex Juventus aveva giocato dal primo minuto soltanto in Coppa Italia, raccogliendo appena otto minuti nel finale della sfida con l'Inter e restando fuori nelle altre gare.

Gerarchia

Adesso, però, lo scenario potrebbe essere cambiato. Nella nuova posizione sulla corsia sinistra, con la possibilità di accentrarsi e partecipare alla manovra, Joao Mario ha guadagnato terreno rispetto a Valdepenas, che fin qui non ha ancora convinto del tutto. La concorrenza resta aperta, ma il portoghese si è messo in corsa per una maglia da titolare anche lunedì sera contro il Sassuolo. Una risposta importante, arrivata proprio nel momento in cui il suo futuro era tornato al centro delle voci di mercato, anche per la presenza al Franchi di Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna che in passato ha già accolto il giocatore in rossoblù.

L'elogio pubblico

A confermare il cambio di passo è stato lo stesso Vanoli nel post-partita: «Sono contento della domanda, gli ho fatto i complimenti davanti a tutti in settimana perché l'ho preso poco in considerazione ma lui si è sempre allenato forte. Oggi l'ho messo e quello che mi è piaciuto è che ha dimostrato di essere una parte importante del puzzle. Senza nulla togliere a Valdepenas che è giovane, ha fatto vedere di avere esperienza e ha dato una risposta importante per lui e la squadra».