FirenzeViola Thorstvedt-Fiorentina, così lontani così vicini. E occhio ai ritorni di fiamma

Thorstvedt, cercato dalla Fiorentina in estate, non giocherà la gara di lunedì per squalifica. Chissà che non torni di moda a gennaio

Kristian Thorstvedt salterà la gara di lunedì contro la Fiorentina per via del cartellino rosso rimediato martedì sera, contro la Lazio, in seguito al fallo commesso ai danni di Mattia Zaccagni. Il centrocampista norvegese non potrà quindi affrontare proprio la squadra che, più di tutte, aveva provato a portarlo a casa la scorsa estate: la Fiorentina. Esisteva anche una bozza d’accordo tra i viola e il classe 1999, sennonché Fabio Paratici ha scelto di non assecondare mai le richieste del Sassuolo, considerate troppo alte o comunque molto difficili da soddisfare.

La valutazione del Sassuolo di Thorstvedt

I neroverdi, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, valutavano il giocatore 15 milioni di euro e avrebbero accettato di non incassare denaro contante solo in presenza di una contropartita tecnica. Le condizioni non hanno permesso alla trattativa di decollare e l'affare è sfumato. Thorstvedt, dal canto suo, continua a non essere interessato al rinnovo col Sassuolo. Una posizione che potrebbe riaprire scenari interessanti nei prossimi mesi: chissà che, con l'avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato, non possa esserci un ritorno di fiamma in salsa viola a gennaio…