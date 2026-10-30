Ernesto Poesio su Fiorentina-Atalanta: "Un bagaglio di rimpianti per i viola"

Sulle colonne del Corriere Fiorentino, edizione odierna, Ernesto Poesio commenta così il 2-2 tra Fiorentina e Atalanta in un pezzo intitolato "Il bagaglio dei rimpianti": "Un punto. Che non cambia la classifica. E che aumenta il bagaglio dei rimpianti di questa Fiorentina che, solo alla nona giornata di campionato, è già piuttosto pesante. Un fardello che i viola continuano a portarsi dietro e che, è evidente da come ogni volta che vanno in vantaggio si rintanano impauriti, ha effetti deleteri sulle partite e, più in generale, su una stagione che continua a mostrarsi assai complicata. Eppure l’Atalanta poteva essere l’avversario giusto per tornare a vincere dopo 200 giorni dall’ultima volta al Franchi. Piena zeppa di infortuni pesantissimi (8 saliti a nove dopo nemmeno due minuti per il problema muscolare di Kristensen), ancora incapaci di leggere al meglio il calcio del proprio allenatore dopo anni di difesa a tre, la Dea non era certo arrivata al Franchi con le armi giuste per fare il colpaccio.

È stato soprattutto Mastantuono, una spanna sopra a tutti, a illuminare il gioco offensivo viola e a regalare le azioni più pericolose. E poi dall’altra parte Njie che con il suo moto perpetuo (oltre al gol) ha tenuto in apprensione un’Atalanta che nonostante tutto è sembrata comunque più squadra di questa Fiorentina ancora slegata nei reparti e troppo dipendente dai nervi invece che da un gioco codificato. Un punto dunque, che almeno muove la classifica e interrompe la serie di sconfitte consecutive. Sufficiente? No, non con questa classifica. Importante? Sì, ma solo se contro il Sassuolo non assisteremo al solito passo del gambero".