Dai dubbi su Goncalves al problema punte, Repubblica: "Vanoli, manca identità"

Il pareggio contro l'Atalanta ha mosso la classifica, ma ha confermato le difficoltà di una Fiorentina ancora alla ricerca di un'identità, nonostante siano trascorsi circa cinquanta giorni dall'arrivo di Vanoli. Come evidenzia la Repubblica (Firenze), il problema principale resta la fase difensiva: con le due reti incassate contro i nerazzurri, i viola sono saliti a quota 21 gol subiti in nove giornate, con una media di 2,3 a partita. Vanoli ha cambiato uomini e coppie difensive senza trovare la soluzione, riconoscendo gli errori commessi sui gol di De Ketelaere e Zalewski e chiedendo alla squadra maggiore "mentalità e sangue". Anche a centrocampo persistono interrogativi, tra il rendimento in calo di Ndour e Fagioli, l'assenza di Atta e l'inserimento di Oulai, che contro l'Atalanta ha dato nuova vivacità alla manovra. L'ivoriano resta però un giocatore da far crescere, secondo il tecnico, che ne ha sottolineato il potenziale ma anche la necessità di lavorare ancora.

Le difficoltà riguardano anche il reparto offensivo, dove continuano a mancare i gol dei centravanti: Beto è ancora a secco, mentre Pellegrino non segna dall'11 settembre. A garantire occasioni e qualità ci pensano soprattutto le iniziative individuali di Mastantuono e, nell'ultima gara, il gol di Njie. Resta inoltre da trovare una collocazione adeguata a Gonçalves, che Vanoli considera al momento difficile da inserire dall'inizio in una squadra ancora poco equilibrata. Il 4-2-3-1 sperimentato contro il Como sembra infatti destinato a essere accantonato: "Siamo in costruzione e dobbiamo mettere dei pezzi nel puzzle. Il pezzo fondamentale oggi era evitare di prendere gol", ha spiegato l'allenatore. La sensazione, conclude la Repubblica, è che la Fiorentina abbia ancora diversi nodi da sciogliere, in tutti i reparti.