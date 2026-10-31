Vanoli lavora sulla maturità dei ragazzi, Gazzetta: "Ha il sostegno della società"

Qualcosa, in casa Fiorentina, sembra iniziare a muoversi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento di oggi, il punto conquistato nelle ultime tre partite non rappresenta un bottino soddisfacente, ma al Viola Park c'era consapevolezza delle difficoltà legate al calendario, che ha messo i viola di fronte a Como, Inter e Atalanta. Nonostante i risultati, le ultime uscite hanno contribuito a rafforzare la fiducia di Paolo Vanoli nel gruppo e a confermargli il valore della rosa a disposizione.

La squadra è ancora nel pieno di un percorso di crescita e continua a mostrare due volti: più intraprendente quando riesce a gestire il pallone, maggiormente in difficoltà quando sono gli avversari a prendere il controllo del gioco. Un aspetto che emerge soprattutto al Franchi, dove la pressione delle aspettative sembra condizionare i giocatori, portandoli talvolta a perdere lucidità. È proprio su questo che Vanoli, con il sostegno della società, sta lavorando. Contro l'Atalanta si sono intravisti alcuni progressi nella fase offensiva, anche se non sono mancati i consueti cali di attenzione in difesa.