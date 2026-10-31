FirenzeViola La tenuta mentale prima delle lacune difensive: Vanoli e i suoi ragazzi vanno troppe volte sotto

La Fiorentina va spesso in svantaggio e fatica a rimontare: una squadra giovane su cui Vanoli sta cercando di migliorare la solidità mentale

La ventata d’entusiasmo che aveva accompagnato l’estate era dovuta molto anche a questo: una Fiorentina nuova, rinnovata in buona parte della rosa e soprattutto rinverdita. Quella di Paolo Vanoli è una squadra giovane, piena di ragazzi tra il 2004 e il 2007 senza dubbio promettenti ma inevitabilmente ancora acerbi, pieni di aspetti sotto cui maturare. E proprio su questo tasto sta ribattendo l’allenatore, conscio di avere in meno giocatori validi ma pur sempre ragazzi.

Una mentalità da solidificare

Quella parola che Vanoli usa spesso per riferirsi ai suoi calciatori, che oggi si ritrovano dentro difficoltà dovute molto all’inesperienza. Nessuno nega che ci siano anche carenze tecniche e tattiche, ma la Fiorentina attuale patisce molto il suo più grande pregio-difetto: la gioventù. Non a caso emerge la questione maturità, tasto sul quale sta battendo molto Vanoli in questi giorni che precedono la trasferta di Sassuolo. Lo si evince anche da una sua risposta di giovedì sera post partita: "Si migliora con gli errori e l'esperienza, sono ragazzi con voglia di dimostrare. Fa tutto parte di un processo". Un tema non trascurabile dal quale passerà molto del futuro viola, con la dinamica della gioventù che esiste ma non deve diventare un alibi per mascherare i risultati.

L'analisi partita per partita

A mostrare le difficoltà dovute dall’inesperienza è, prima del tabellino finale, il rendimento a partita in corso: la Fiorentina, in campionato, ha iniziato andando in svantaggio sette volte in nove gare, centrando la rimonta in una sola occasione (a Venezia), mentre il pareggio è arrivato solo due volte. L’ultima giovedì sera, quando i viola avevano ribaltato l’Atalanta per poi farsi riprendere da Zalewski. E già nel primo tempo, dopo venti minuti di grande intensità e attacco, i ragazzi di Vanoli avevano iniziato a vacillare patendo il contraccolpo psicologico della rete di De Ketelaere. La tenuta mentale sembra, quindi, ancor prima dei gol subiti o della sterilità offensiva, un limite a cui la Fiorentina deve velocemente porre rimedio per uscire presto dalla zona retrocessione.