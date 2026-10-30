Corriere Fiorentino: "Il pari con l'Atalanta non serve ai viola. E rimane l'allarme difesa"

Il pareggio contro l’Atalanta ha almeno interrotto la serie negativa della Fiorentina, ma non è bastato per allontanare i viola dalle zone più pericolose della classifica. Sulle colonne del Corriere Fiorentino trova spazio la cronaca e l'analisi del 2-2 di ieri sera: la squadra viola ha dimostrato di avere carattere e capacità di reazione, senza però riuscire a eliminare quelle fragilità che continuano a condizionarne il rendimento. Per ritrovare fiducia servirebbe soprattutto tornare a vincere al Franchi, dove il successo manca da 200 giorni, evitando così di ripercorrere le difficoltà già vissute nella passata stagione.

Scrive il Corriere: nel tentativo di trovare nuove soluzioni, Vanoli ha riproposto Joao Mario sulla corsia sinistra, una scelta già sperimentata da Grosso per fronteggiare le incursioni avversarie negli spazi intermedi e garantire maggiore spinta anche in fase offensiva. L'approccio dei viola è stato positivo, con Joao Mario e Brescianini tra i più convincenti e Mastantuono capace di creare scompiglio, pur senza sempre trovare precisione nelle giocate. A preoccupare resta però la tenuta difensiva: l'Atalanta ha trovato con troppa facilità la strada verso la porta, sfruttando una palla persa da Ndour e Fagioli per costruire il vantaggio di De Ketelaere. Soltanto De Gea, poco dopo, ha impedito a Krstovic di raddoppiare. Dopo l'intervallo, con Oulai al posto di Fagioli, la Fiorentina ha cambiato passo, trovando prima il pareggio con Njie, servito da un ottimo cross di Jimenez, e poi il sorpasso grazie a Joao Mario. Il vantaggio, tuttavia, non è stato gestito nel modo giusto: i viola si sono abbassati eccessivamente, consentendo all'Atalanta di ristabilire la parità. Un risultato complessivamente meritato per quanto mostrato dalle due squadre, ma che lascia la Fiorentina ancora lontana dalla risalita in classifica.