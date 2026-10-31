Fiorentina, prime note positive. La Gazzetta: "Tante difficoltà, ma Njie e Joao Mario crescono"

Come riferisce stamani La Gazzetta dello Sport, il 2-2 contro l'Atalanta ha portato due prime volte in casa Fiorentina: Alieu Njie e Joao Mario hanno infatti trovato la loro prima rete in Serie A con la maglia viola. Entrambi i gol sono arrivati dalla corsia sinistra, una novità rispetto alle precedenti uscite, nelle quali la fascia destra con Jimenez e Mastantuono era stata maggiormente protagonista. La classifica resta preoccupante, con appena cinque punti e il terzultimo posto, mentre i 21 gol subiti rappresentano un problema ancora da risolvere. Tuttavia, la squadra ha mostrato segnali di reazione, rimontando per due volte lo svantaggio e confermando di non voler arrendersi.

Il quotidiano sottolinea come Vanoli stia cercando di costruire un gruppo più consapevole, nonostante un percorso di maturazione ancora in corso. Le ultime tre partite contro Como, Inter e Atalanta hanno fruttato un solo punto, ma hanno permesso al tecnico di acquisire maggiore fiducia nella rosa. Tra le note positive c'è soprattutto Njie, schierato titolare per la terza volta consecutiva e premiato con il gol del pareggio, mentre Joao Mario ha trovato la rete del definitivo 2-2, pur commettendo alcune ingenuità in fase difensiva. La Fiorentina alterna ancora momenti di personalità ad altri di difficoltà, soprattutto quando deve difendersi e gestire la pressione del Franchi. Per questo, conclude La Gazzetta dello Sport, sarà importante anche il sostegno dei tifosi a una squadra giovane che ha ancora bisogno di tempo per crescere.