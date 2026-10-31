Fagioli stecca con l'Atalanta, Oulai spicca e reclama spazio. La Nazione: "Attese novità"

La prestazione negativa di Nicolò Fagioli contro l'Atalanta e il successivo ingresso convincente di Christ Inao Oulai hanno riaperto il dibattito sulle gerarchie del centrocampo viola. Come afferma La Nazione, il regista ex Juventus ha vissuto una serata complicata, faticando a trovare spazi e tempi di gioco sotto la pressione di Ederson e De Ketelaere. Diversi palloni persi, scelte imprecise e l'errore nell'azione del vantaggio nerazzurro hanno caratterizzato il suo primo tempo, tanto da portare Vanoli a sostituirlo all'intervallo. Di segno opposto la prova dell'ivoriano, entrato con personalità e capace di dare maggiore ordine e dinamismo alla mediana, contribuendo alla reazione della Fiorentina nella ripresa.

La prestazione di Oulai ha alimentato le richieste di una sua promozione tra i titolari, con l'ipotesi di una possibile convivenza proprio con Fagioli. Vanoli, tuttavia, preferisce procedere con cautela e non stravolgere le gerarchie dopo una singola partita. "Oulai è un ragazzo giovane, va fatto crescere anche lasciandolo in panchina", ha spiegato il tecnico, aggiungendo che, qualora dovesse conquistarsi una maglia dall'inizio, "poi dovrebbe essere bravo a tenersela". Fagioli resta un riferimento tecnico importante, ma l'ivoriano ha dimostrato di poter ambire a qualcosa in più rispetto al ruolo di semplice alternativa. Già dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo potrebbero arrivare indicazioni sulle intenzioni dell'allenatore.