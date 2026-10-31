Tifosi sempre con la squadra. A Reggio Emilia marea viola: oltre mille presenti

Come riporta stamani La Nazione, la Fiorentina potrà contare ancora una volta sul sostegno dei propri tifosi nella trasferta di Reggio Emilia: per la sfida di lunedì è prevista la presenza di oltre mille sostenitori viola, con la possibilità di avvicinarsi a quota duemila. Una mobilitazione che richiama quella dello scorso 6 dicembre, quando circa 4.000 tifosi seguirono la squadra al Mapei Stadium, salvo poi assistere alla sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo e alla successiva contestazione.

A distanza di quasi undici mesi, la situazione non è molto diversa: la Fiorentina è ancora alla ricerca di risposte e risultati, ma il sostegno della propria gente non è mai venuto meno. Lo si è visto anche contro l'Atalanta, con la Curva Fiesole sempre al fianco della squadra durante la gara, pur mostrando freddezza al momento dei saluti finali. Ora i tifosi sono pronti a rimettersi in viaggio, nella speranza che questa volta arrivino finalmente i tre punti.