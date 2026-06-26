La Roma punta un obiettivo viola: Ruggeri può finire in giallorosso

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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport la Roma potrebbe accelerare per Matteo Ruggeri, accostato anche alla Fiorentina nelle ultime settimane. I giallorossi sembrerebbero decisi a fare l’offerta ai Colchoneros che con l’arrivo di Grimaldo potrebbero liberare il giocatore. Il cui valore di mercato però si aggira sui 25 milioni di euro. L'ingaggio resta importante, circa 2,3 milioni di euro a stagione. A Roma Ruggeri potrebbe incontrare nuovamente Gian Piero Gasperini, avuto ai tempi dell’Atalanta.

L'esperienza all'Atalanta

Con Gasp a Bergamo il ragazzo ha conosciuto il debutto in Serie A dopo dieci anni trascorsi nelle formazioni giovanili nerazzurra. Con la prima squadra della Dea, il ragazzo ha collezionato 109 presenze segnando anche due reti, entrambe in Europa League nella stagione 2023-2024. Le statistiche dell'ultima stagione La stagione appena terminata è stata molto importante per il laterale mancino italiano. Alla corte del Cholo Simeone infatti ha collezionato 47 presenze fra le varie competizioni (Liga, Coppa del Re, Champions League e Supercoppa di Spagna) realizzando sette assist per i compagni.