Polverosi: "Circa 50 giocatori in rosa. Ci puoi fare squadra B e C"

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Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente un fondo a cura di Alberto Polverosi sull’immobilismo della Fiorentina, almeno fino a ieri sera, da quando è terminata la stagione: “Due settimane e Fabio Grosso inizierà il ritiro con la squadra che in questo momento non possiamo definire “nuova” (a parte il possibile arrivo di Viery). Per l’allenatore sì, per tutti gli altri è la stessa identica squadra che ha fallito la stagione scorsa. […] In questo momento, fra chi è in organico e chi rientra dai prestiti la Fiorentina ha una cinquantina di giocatori. Può fare la squadra B e anche la squadra C, ma non è un vantaggio per il nuovo allenatore che invece avrebbe bisogno di iniziare con un po’ di chiarezza, allenando i giocatori su cui potrà contare per il resto della stagione.

Resta poi tutto da decidere il futuro di Kean, tanto per dire, non si sa cosa accadrà a Dodo, a De Gea, a Comuzzo, fumo all’orizzonte. Oh, intendiamoci, non è che le altre società italiane stiano facendo chissà cosa, al confronto del Milan, per fare un esempio, la Fiorentina appare come un club di una straordinaria chiarezza strategica. Però la Fiorentina parte dietro, deve rimontare posizioni su posizioni se intende davvero rientrare in zona-Europa e se la fretta è una pessima consigliera, il ritardo è proprio uno sbaglio”.