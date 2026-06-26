Torna di moda un ex obiettivo, per Tuttosport la Viola è su Bryan Gil

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L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato in entrata della Fiorentina. Secondo il quotidiano, tra tra i possibili obiettivi viola spunta un giocatore che il ds Fabio Paratici conosce bene: in Spagna stanno accostando alla Fiorentina l'ex Tottenham e nazionale iberico Bryan Gil, classe 2001, 30 presenze nell'ultima stagione con la maglia del Girona, quotazione intorno agli 8-10 milioni.

E Solomon ammicca alla Fiorentina

Intanto Manor Solomon, rientrato in Premier dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina ma destinato a lasciare di nuovo gli Spurs, lancia tramite i media un chiaro messaggio: "Mi sono trovato bene a Firenze fin dal primo momento, sia per la città che per il modo di vivere il calcio, c’è la possibilità che io rimanga". A patto il Tottenham faccia un bello sconto ai viola e Grosso insieme alla dirigenza sciolga le riserve.