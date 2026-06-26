Su Viery c'era la Juve, Gazzetta: "Aveva una clausola da 50 mln"

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La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’acquisto da parte della Fiorentina di Viery dal Gremio. La rapidità è stata fondamentale per bruciare la concorrenza - si legge - Viery diventerà una delle cessioni più remunerative della storia del club brasiliano. Per il difensore è pronto un contratto quinquennale. Ormai mancano solo gli ultimi dettagli, poi potrà sbarcare a Firenze per le visite mediche e la firma.

I retroscena sulla Juventus e la clausola

Il suo nome era già stato accostato a un club italiano: secondo la stampa brasiliana il Gremio aveva proposto alla Juventus il cartellino del difensore centrale a margine dei discorsi per definire il futuro di Arthur, ultima stagione in prestito al Gremio. Viery aveva inoltre una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che la Fiorentina è riuscita ad aggirare.