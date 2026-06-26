La Fiorentina aspetta Thorstvedt: il Sassuolo non è convinto

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Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulle operazioni tenute in piedi dalla Fiorentina nelle ultime settimane. Le piste più calde portano a Luca Koleosho, Fabio Miretti e Kristian Thorstvedt. Il primo, esterno del Burnley, costa circa 10 milioni e sta riflettendo sul da farsi. Il club inglese ha bisogno di incassare e non si opporrebbe a una sua cessione. La Viola attende, quindi, novità dal giocatore

Il Sassuolo tracchggia per Thorstvedt

Miretti è in uscita dalla Juventus, che però chiede non meno di 14 milioni di euro, ragion per cui il Bologna si è defilato e la Fiorentina è tornata alla carica. Vedremo se ci saranno novità significative nei prossimi giorni. Nuovi contatti anche con l’entourage di Thorstvedt, che però il Sassuolo non è convinto di cedere e sta prendendo tempo. Il ragazzo sarebbe ben disposto a trasferirsi a Firenze.