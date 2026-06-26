Beltran verso il 'no' al River Plate. Non sarà convocato al raduno

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La Nazione si occupa del futuro di Lucas Beltran. La trattativa col River Plate sembrava vicina alla chiusura e invece si è fermata perché l’attaccante non ha dato il proprio assenso al trasferimento. Le parti erano d’accordo per un prestito oneroso con opzione per il riscatto e una percentuale sulla futura rivendita. Non è la prima volta che Beltran frena un’operazione avviata.

Il 'no' a Flamengo e Zenit

L’anno scorso l’attaccante rifiutò il Flamengo e lo Zenit pur di restare in Europa. Così adesso preferisce continuare a giocare in uno dei principali campionati europei. Dopo l’avventura poco brillante al Valencia il classe 2001 spera di trovare una nuova sistemazione in Europa. La Fiorentina da parte sua potrebbe non convocarlo per il raduno estivo al Viola Park in quanto lo considera fuori dal progetto tecnico.