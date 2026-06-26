Il Sassuolo traccheggia per Thorstvedt. Piacciono Sohm e Fazzini

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La Fiorentina è in trattativa col Sassuolo per l’acquisto di Kristian Thorstvedt. I neroverdi stanno traccheggiando e non hanno ancora preso una decisione. Ricordiamo che il contratto del centrocampista norvegese scadrà il prossimo anno, motivo per cui potrebbe essere interesse del club emiliano provare a cederlo prima di perderlo a parametro zero.

Le possibili contropartite

Secondo La Nazione i neroverdi, con cui ci sono stati dei contatti anche nella giornata di ieri, potrebbero essere interessati a due giocatori viola: uno è Simon Sohm, di ritorno dal prestito al Bologna ma in uscita dalla Fiorentina. L'altro, seppur con caratteristiche diverse, è Jacopo Fazzini, che i dirigenti viola cercheranno di piazzare durante il mercato.