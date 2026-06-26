Kean resta un punto interrogativo, la Viola non lo terrà a ogni costo
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Tra i casi spinosi, scrive il Corriere dello Sport - Stadio, resta la situazione contrattuale di Moise Kean. Il vertice della scorsa settimana coi suoi agenti ha portato ad un nulla di fatto. Le parti continueranno insieme fintantoché non dovesse arrivare un’offerta allettante. Questo perché l’ex Juventus guadagna più di tutti - 4,5 milioni al netto dei bonus - e l’input della famiglia Commisso è di ridimensionare il monte ingaggi.
La clausola da 62 milioni
In tutto questo c’è da considerare l’esistenza della clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida dal primo al quindici luglio. Molto difficile che qualcuno la attivi, soprattutto in Italia. Sta di fatto che Kean è un punto interrogativo: la Viola non lo terrà ad ogni costo.
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Tre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausidi Luca Calamai
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1 Tre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
Copertina
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
Angelo GiorgettiOcchio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascherate
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