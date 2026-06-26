Kean resta un punto interrogativo, la Viola non lo terrà a ogni costo

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Tra i casi spinosi, scrive il Corriere dello Sport - Stadio, resta la situazione contrattuale di Moise Kean. Il vertice della scorsa settimana coi suoi agenti ha portato ad un nulla di fatto. Le parti continueranno insieme fintantoché non dovesse arrivare un’offerta allettante. Questo perché l’ex Juventus guadagna più di tutti - 4,5 milioni al netto dei bonus - e l’input della famiglia Commisso è di ridimensionare il monte ingaggi.

La clausola da 62 milioni

In tutto questo c’è da considerare l’esistenza della clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida dal primo al quindici luglio. Molto difficile che qualcuno la attivi, soprattutto in Italia. Sta di fatto che Kean è un punto interrogativo: la Viola non lo terrà ad ogni costo.

