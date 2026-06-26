Mercato, trovano conferme le voci su Noa Lang e Bakayoko

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La Nazione analizza gli ultimi accostati alla Fiorentina. Trova conferma l’idea di provare a portare in viola sia Noa Lang che Johan Bakayoko, due che si conoscono bene e hanno giocato con profitto a lungo nel PSV. Idea affascinante anche se non semplice. Davanti resta da monitorare il nome di Cancellieri, finito nel mirino anche del Torino.

Piace Okoli del Leicester

Fiorentina che in difesa rimane segnalata fortemente su Caleb Okoli. La retrocessione del Leicester in terza serie inglese ha aperto un’occasione di mercato che Paratici vorrebbe cogliere. I viola sono disposti a mettere sul piatto 5 milioni di euro. Sempre al centro, resta vivo l’interesse per Alexandro del Lille, la cui candidatura sembra però legata a un’eventuale uscita di Pongracic.