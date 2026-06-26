Mercato, trovano conferme le voci su Noa Lang e Bakayoko
FirenzeViola.it
La Nazione analizza gli ultimi accostati alla Fiorentina. Trova conferma l’idea di provare a portare in viola sia Noa Lang che Johan Bakayoko, due che si conoscono bene e hanno giocato con profitto a lungo nel PSV. Idea affascinante anche se non semplice. Davanti resta da monitorare il nome di Cancellieri, finito nel mirino anche del Torino.
Piace Okoli del Leicester
Fiorentina che in difesa rimane segnalata fortemente su Caleb Okoli. La retrocessione del Leicester in terza serie inglese ha aperto un’occasione di mercato che Paratici vorrebbe cogliere. I viola sono disposti a mettere sul piatto 5 milioni di euro. Sempre al centro, resta vivo l’interesse per Alexandro del Lille, la cui candidatura sembra però legata a un’eventuale uscita di Pongracic.
Pubblicità
Rassegna stampa
Tre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausidi Luca Calamai
Le più lette
1 Tre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
Copertina
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
Angelo GiorgettiOcchio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascherate
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com