Per Gudmundsson sondaggi di Atalanta, Bournemouth e Aston Villa
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L’edizione odierna de La Nazione scrive di Albert Gudmundsson, ai cui procuratori la Fiorentina ha dato mandato di trovarsi una squadra. Fin qui - si legge - si sono registrati dei sondaggi per Gudmundsson da parte di Atalanta, Bournemouth e Aston Villa.
Gli altri giocatori in uscita
Non solo. Secondo il quotidiano è la stessa situazione per Mandragora con il Besiktas. Per Dodo è tornata di moda l'Inter, dopo la trattativa saltata per Palestra. La Fiorentina aspetta un rilancio da parte del Torino per Fortini, dopo che la prima proposta di 5 milioni è stata ritenuta insufficiente.
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Rassegna stampa
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1 Tre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
Copertina
FirenzeViolaViery il primo colpo alla Paratici: qualità in costruzione e fisicità, ecco chi è il brasiliano
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Angelo GiorgettiOcchio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascherate
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