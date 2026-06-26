Per Gudmundsson sondaggi di Atalanta, Bournemouth e Aston Villa

vedi letture

L’edizione odierna de La Nazione scrive di Albert Gudmundsson, ai cui procuratori la Fiorentina ha dato mandato di trovarsi una squadra. Fin qui - si legge - si sono registrati dei sondaggi per Gudmundsson da parte di Atalanta, Bournemouth e Aston Villa.

Gli altri giocatori in uscita

Non solo. Secondo il quotidiano è la stessa situazione per Mandragora con il Besiktas. Per Dodo è tornata di moda l'Inter, dopo la trattativa saltata per Palestra. La Fiorentina aspetta un rilancio da parte del Torino per Fortini, dopo che la prima proposta di 5 milioni è stata ritenuta insufficiente.