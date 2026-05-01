Quando deciderà l'allenatore la Fiorentina. C'entra la finale di Coppa Italia

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Quando la Fiorentina tirerà la linea sul casting-allenatore? È una domanda a cui prova a rispondere stamani l'edizione de La Nazione, indicando come fine mese il termine realistico per la scelta di Paratici e dei dirigenti viola. L’idea sarà sufficientemente chiara dopo la metà del mese di maggio, ovvero una volta andata in archivio la finale di coppa Italia (il 13), per vedere e capire che cosa accadrà al tavolo di Maurizio Sarri.

La sensazione è che quindi, con l’opzione Grosso (Sassuolo) saldamente al comando e l’eventualità di inserirsi su Tedesco (ora libero dalla panchina del Fenerbahce), la Fiorentina – dopo aver riparlato anche con Vanoli – faccia un punto definitivo sulla questione allenatore fra un paio di settimane per poi andare a ’stringere’ prima della fine di maggio.