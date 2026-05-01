Dagli inviati Parisi al Castellani da doppio ex: l'Empoli si gioca la salvezza contro l'Avellino

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Oggi la Fiorentina è libera e Fabiano Parisi, pronto a rientrare per la gara di lunedì dei viola a Roma, è allo stadio Castellani di Empoli in veste di doppio ex. Il laterale viola ha infatti giocato sia nella squadra irpina che, successivamente, nell'Empoli da dove lo ha poi prelevato la Fiorentina. La partita è delicata soprattutto per l'Empoli, che con 37 punti è quintultima e dunque destinata ai playout. Dovrà dunque vincere sperando in buone notizie da Padova (40 punti) e Entella (39) anche se quest'ultima ha lo scontro verità a Bari che è in piena zona retrocessione. Insomma un turno tutto da vivere e una partita in cui l'Avellino sicuramente vorrà fare punti per restare in zona playoff visto che ora occupa l'ultimo posto utile.

Il giocatore ha salutato tanti amici ed ha avuto l'occasione di salutare anche il suo ex allenatore Eziolino Capuano.