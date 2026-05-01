Polverosi: "A Firenze già partita la "bambola" allenatore. Perché Sarri non viene"

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Sulle pagine del Corriere del Sport - Stadio, Alberto Polverosi parla così della questione allenatore per la Fiorentina: "A Firenze è già partita la “bambola” sull’allenatore della prossima stagione. Oggi i nomi sono tre: Sarri, Grosso e Vanoli. Cominciamo dal primo. Sarri ha una storia, un gioco, un’esperienza da vincitore in Italia e in Inghilterra, ha dimostrato una incredibile capacità di gestione in quella baraonda di Formello e quest’anno, col mercato bloccato, ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia. In più, è fiorentino, anche se è nato a Napoli. L’estate scorsa aveva dato la sua piena disponibilità ad allenare i viola, ma non è mai stato preso in considerazione. Il motivo non può essere calcistico e, vista poi come è andata la scelta di Pioli, si è trattato di un errore clamoroso.

Ma se quella specie di veto non sarà rimosso dai Commisso, il Comandante non entrerà nei “selezionabili” n emmeno per la prossima stagione". Su Grosso aggiunge: "Ne parlano bene i dirigenti con cui ha lavorato, il suo valore è confermato dai risultati, ha fatto benissimo l’anno scorso e anche quest’anno. Col Sassuolo. Ovvero col club dove le pressioni sono inferiori a quelle di tantissime piazze di Serie C. Grosso a Firenze, in un ambiente dove le pressioni sono superiori alla stragrande maggioranza delle piazze di Serie A, andrebbe verificato. Sarebbe un bel salto per lui". E su Vanoli conclude: "L’impresa di Vanoli vale quella di De Rossi".