FirenzeViola Che fine ha fatto Fortini? Tra problemi fisici e rinnovo, la stagione non va

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Doveva essere la stagione dell'esplosione in Serie A, per Niccolò Fortini invece è stata un'annata molto faticosa. Il problema alla schiena che lo affligge da diverse settimane è stato solo l'ultimo ostacolo di un'esperienza che fin qui, con la maglia della Fiorentina, non ha portato ai risultati sperati. Da lui e dalla dirigenza viola, che la scorsa estate convinse Pioli a fidarsi del talento classe 2006 quando l'ormai ex tecnico aveva più di qualche dubbio sull'utilità del calciatore. Alla fine per vari motivi Fortini è rimasto a Firenze e dopo l'infortunio di Lamptery sembrava pronto a prendere in pianta stabile il posto di vice-Dodo, così però non è stato.

Appena 1200 minuti in campo

Per il nativo di Luccasono poco più di 1000 i minuti in campo in stagione, suddivisi equamente tra Conference League e campionato, dove ha messo insieme 16 presenze per 530 minuti totali: una media di 33 minuti a partita quando ha giocato. Non molto per un calciatore in rampa di lancio dopo l'ottima annata in B, alla Juve Stabia. Il tempo è certamente dalla sua parte visto che Fortini è appena vent'enne, ma per imporsi in Serie A dovrà aspettare ancora.

Con che maglia giocherà l'anno prossimo?

La domanda alla quale non è semplice dare risposta è dove giocherà Fortini la prossima stagione. I discorsi sul rinnovo si sono interrotti ormai da tempo anche a fronte dei problemi fisici, ma soprattutto di una distanza tra domanda e offerta difficile da colmare. Così Fortini per ora resta in rosa con un contratto da Primavera e la scadenza sempre al 2027, quindi nel giugno della prossima stagione. La Roma ci ha già provato un paio di volte, chissà che in estate non possa tornare all'attacco. Altrimenti la Fiorentina dovrà trovare una soluzione per non disperdere uno dei talenti usciti dal settore giovanile, il rapporto tra Paratici e la famiglia del giocatore forse potrà essere la chiave decisiva per sbloccare la situazione.