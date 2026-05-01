Brescianini: "Vanoli pensa solo a salvare la Fiorentina. Io qui per il progetto ambizioso"
Intervistato oggi da Tuttosport, il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha parlato tra le varie cose anche del suo futuro: "Ho scelto di venire a Firenze perché c'è un progetto ambizioso - le parole del classe 2000. Portiamo a casa questa stagione per ripartire con altri obiettivi. In società vogliono alzare il livello e tornare protagonisti. Un sogno? Voglio diventare un giocatore importante, un punto fermo della squadra. E poi raggiungere l'Europa, anche oltre la Conference. Credo che lo status del club sia questo".
Poi una domanda su Vanoli: "Ha fatto un grande lavoro e con lui ho un bel rapporto. Pensa soltanto a salvare la Fiorentina ed è il primo a non mollare. Certe decisioni però non spettano a noi giocatori".
Tornando sul suo addio all'Atalanta, Brescianini spiega: "Ho scelto io di andare via per cercare più spazio in un club importantissimo. È stata una tappa intermedia della mia carriera. Finora ho avuto qualche problema fisico e ho giocato meno nella prima parte di stagione".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati