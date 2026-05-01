Quando può tornare Kean? Repubblica: "Due date cerchiate in rosso"

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L'edizione odierna di Repubblica Firenze parla di Moise Kean e della sua situazione tra l'infortunio alla tibia che non lo lascia stare e il permesso ricevuto dal club per la nascita di un secondo figlio. Contro la Roma sarà l'ennesimo forfait di una stagione tormentata, ma il quotidiano riporta come lo staff medico nelle ultime settimane abbia cambiato alcune metodologie con la speranza di accelerare per il finale di stagione il reinserimento in campo il prima possibile.

Le due date cerchiate in rosso sono le ultime due giornate con Juventus e Atalanta, ma tutto sarà valutato giorno per giorno e senza le garanzie necessarie il campionato di Kean terminerà senza altre presenze.