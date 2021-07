RITIRI, Moena in scadenza: spunta una nuova idea

Questo sarà con ogni probabilità l'ultimo anno di ritiro a Moena. Come scrive La Nazione, il contratto con la "fata delle Dolomiti" è in scadenza e una decisione non è ancora stata presa, anche se negli ultimi giorni si è riacceso il dialogo tra Fiorentina e Trentino, e non è escluso si possa raggiungere una nuova intesa. Tuttavia è spuntata una nuova opzione: quella delle montagne pistoiesi, in particolare l'Abetone. Il club viola sta infatti monitorando attentamente l'andamento dei lavori allo stadio Fiumalbo (paese in provincia di Modena al confine con la Toscana) dove dai prossimi giorni inizierà il ritiro la Primavera.