Rinnovo Mandragora, tutto fatto: le cifre del prolungamento, ora tra i più pagati in rosa

È fatta per il rinnovo di Rolando Mandragora, si legge sul Corriere dello Sport. Stavolta ci sono anche le firme: nella giornata di ieri il centrocampista napoletano ha messo nero su bianco il suo nuovo accordo con la Fiorentina, che sarà valido fino al giugno del 2028. Non solo, nel contratto è presente un’opzione che permetta l’ulteriore prolungamento di un anno - quindi il 2029 - nel caso in cui vengano raggiunte determinate condizioni sportive ( scatta se nella stagione 2027-2028 colleziona 30 presenze, ognuna da almeno 45’).

Lo stipendio del ragazzo, invece, sale a 1,8 milioni di euro netti più bonus, come da esplicita richiesta sua e dei suoi procuratori. l’aumento dell’ingaggio inorgoglisce Mandragora, che guadagnava 1,5 milioni di euro annui (comprensivi dei bonus) e che ora diventerà il quinto calciatore più pagato della rosa a pari merito con Dzeko e Fagioli. Dietro a Kean, De Gea e Gosens, che percepiscono rispettivamente 4,5, 3 e 2 milioni di euro al netto dei bonus.