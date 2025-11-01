Riganò suggerisce: "Se fossi Pioli proverei la difesa a 4. Kean può giocare con un partner"

vedi letture

L’ex attaccante della Fiorentina Cristian Riganò, in un’intervista al Corriere Fiorentino, ha parlato così dell’attacco viola: “Ancora non vedo la giusta sintonia tra Kean e gli altri partner d’attacco, che sia Piccoli o Dzeko. Kean è intelligente, mi piace nei suoi atteggiamenti. Forse c’è un po’ troppa attenzione su questa storia che Moise abbia bisogno di spazi larghi per dare il meglio.

E allora in Nazionale con Retegui, che non è certo un trequartista o un attaccante d’appoggio?”. E poi suggerisce: “Io farei la difesa a quattro, non importa con chi, ma in questo modo saremmo più coperti. Poi due centrocampisti di peso in mezzo al campo, che potrebbero essere Mandragora e Sohm, e dietro a Kean tre costruttori di gioco”.