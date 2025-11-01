Firenze tappezzata di striscioni di contestazione: la Fiesole attacca anche Commisso

La contestazione a Firenze non si ferma. L’ambiente viola resta incandescente e nella notte la protesta dei tifosi è tornata a farsi sentire, questa volta attraverso vari striscioni comparsi in diversi punti della città. Come raccolto da FirenzeViola.it, ci sono molti messaggi in città, alcuni dal tono durissimo, uno recita: “Squadra, allenatore, società: siete la vergogna di questa città” al Parterre. Un altro, altrettanto esplicito, ammonisce: “Questa città non può più tollerare: squadra e società vi dovete svegliare” posto al Cavalcavia delle Cure. Un altro ancora: "Società, giocatori, allenatore: la pazienza è finita, il tempo sta per scadere" in Via Pistoiese.

Un altro allo stadio durissimo: "Andate tutti a cac*re... da Rocco all'ultimo, Comune compreso". Tutti portano la firma della Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo viola, che ormai da giorni manifesta tutto il proprio malcontento per la situazione della squadra e per i risultati deludenti di questo avvio di stagione. Il clima resta teso e il messaggio dei tifosi è chiaro: serve una reazione immediata, in campo e fuori.