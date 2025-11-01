Clamoroso Fiorentina: Pradè va via di comune accordo, il comunicato del club

Clamoroso Fiorentina: Pradè va via di comune accordo, il comunicato del clubFirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 12:00Primo Piano
di Redazione FV

Con una nota sul proprio sito ufficiale "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. "A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.