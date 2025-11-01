FirenzeViola Fiorentina nelle mani di Goretti, ma c'è il toto ds per il futuro

vedi letture

Con le dimissioni di Daniele Pradè si apre un vuoto all'interno della dirigenza della Fiorentina. La società adesso - fa sapere - che si prende il tempo necessario per eventuali prossime mosse, anche in attesa della gara di domani. Al momento però resta sicuramente in sella il suo braccio destro e responsabile scouting Roberto Goretti che comunque ha già fatto il dirigente responsabile dell'area tecnica a Perugia, Cosenza e Reggiana.

La società rifletterà e cercherà eventuali figure da inserire o affiancargli. A meno che non si cerchi un manager a tutto tondo. Intanto sul "mercato" dei dirigenti il primo nome libero sembra quello di Cristiano Giuntoli. Nonostante le voci al momento però l'ex Napoli e Juventus sembra lontano dai pensieri della Fiorentina. Ieri si è liberato dal Genoa (anch'esso alle prese con una rivoluzione tecnica) anche Marco Ottolini che avrebbe però un canale preferenziale con la Juventus.

Tra i ds liberi, ormai da un po' di tempo, c'è anche Gianluca Petrachi, ex Roma e Torino con una breve parentesi anche nella Salernitana. Proprio ieri l'ex granata è stato ospite di Radio FirenzeViola. Fresco di rescissione anche Mauro Meluso, che si è separato nelle settimane scorse dal Perugia. Nel suo passato anche l'avventura al Napoli, oltre a Lecce e Spezia.

Nomi più lontani, per il percorso fatto, sembrano quelli di Nereo Bonato o Walter Sabatini (che si è defilato anche per motivi di saluti già dalla Salernitana).

Resta libero anche l'ex viola Eduardo Macia dopo l'addio allo Spezia. Il ds in questo momento è in Spagna e si limita a consulenze e quant'altro, avendo rinunciato alla chiamata di qualche club straniero anche importante, per seguire il padre. Chissà che al richiamo viola non si sottragga. Resta infine la suggestione di Paolo Maldini che nel Milan ha fatto così bene proprio con Pioli in panchina. Ma i due, in realtà, non si sono lasciati benissimo.

Ma la società potrebbe scegliere anche un nome straniero o un mister x al momento opportuno. Va capito anche il destino dell'allenatore e molto passerà dalla partita con il Lecce e dunque nessuno vuole distrazioni.